Usa: Biden, legge sulle infrastrutture unirà ancora di più il Paese

- La legge sullo sviluppo delle infrastrutture negli Stati Uniti contribuirà ad unire ancora di più il Paese: per mantenere l’economia più forte al mondo, bisogna avere le migliori infrastrutture. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione. “Un tempo eravamo il primo Paese al mondo per quanto riguarda le infrastrutture, mentre oggi siamo al tredicesimo posto: ma stiamo tornando”, ha detto, aggiungendo che la sua amministrazione ha già approvato il finanziamento per oltre 20 mila progetti, con investimenti in alcuni dei maggiori aeroporti del Paese, come quelli nelle città di Boston, Atlanta e Portland. “È solo l’inizio, e ringrazio di cuore i repubblicani che hanno votato a favore di questa legge: agli amici che invece hanno votato contro voglio dire di non preoccuparsi, perché ho promesso di essere il presidente di tutti gli americani”, ha affermato. (Was)