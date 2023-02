Usa: Biden attacca le multinazionali, attuale sistema fiscale è ingiusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale modello fiscale negli Stati Uniti è ingiusto. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione, tornando ad attaccare le grandi multinazionali. “Nel 2020, 55 delle più grandi aziende del Paese hanno registrato profitti per 40 miliardi di dollari, senza pagare alcuna tassa federale sui redditi: serve una tassazione minima, perché nessun miliardario dovrebbe pagare meno tasse di un insegnante o di un pompiere”, ha detto, aggiungendo che le grandi multinazionali “devono fare la cosa giusta: per questo ho proposto di quadruplicare le tasse sui programmi di riacquisto di azioni proprie effettuati dalle aziende”. (Was)