Usa: Biden, tetto al debito federale va aumentato senza precondizioni o crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In due anni di amministrazione, il deficit federale è stato ridotto di oltre 1.700 miliardi di dollari: durante l’amministrazione di Donald Trump, il dato è salito per quattro anni consecutivi, con un impatto senza precedenti sul debito federale. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione, chiedendo nuovamente al Congresso di approvare un innalzamento del tetto al debito federale, raggiunto il mese scorso. “In quell’occasione, il Congresso ha risposto aumentando il tetto per ben tre volte, senza precondizioni: oggi chiedo di mostrare responsabilità e fare lo stesso”, ha detto, aggiungendo che alcuni repubblicani vogliono “tenere l’economia in ostaggio per costringermi ad approvare i loro programmi”. (Was)