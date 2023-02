Usa: Biden, crisi della pandemia superata grazie a resilienza dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 non è stata ancora del tutto sconfitta, ma la resilienza dei cittadini statunitensi ha consentito di superare la crisi, e preso il governo porrà fine allo stato di emergenza sanitaria pubblica. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione, ricordando che le morti dovute al Covid-19 negli Stati Uniti hanno registrato un calo del 90 per cento. Il presidente ha comunque messo in guardia contro il continuo emergere di nuove varianti, chiedendo al Congresso di finanziare tutti gli investimenti necessari per continuare a proteggere la popolazione contro il virus. Biden ha anche parlato della enorme crescita dei casi di truffa relativamente alla concessione di aiuti alle imprese durante i periodi di chiusura dovuti al Covid-19. “Abbiamo già recuperato miliardi di dollari dei contribuenti, e continueremo a ricercare e punire chi ha rubato i finanziamenti destinati alle aziende in difficoltà”, ha concluso. (Was)