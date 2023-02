Usa: Biden, solo il Congresso può porre fine ai problemi al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I problemi riscontrati dagli Stati Uniti a causa dei flussi migratori al confine con il Messico non finiranno fino a che il Congresso non agirà. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione. “Da quando è partito il nostro nuovo piano al confine, i flussi migratori illegali da Cuba, Haiti, Nicaragua e Venezuela sono diminuiti del 97 per cento, ma il Congresso deve agire: se non vogliono approvare la mia riforma sull’immigrazione, almeno fate passare il provvedimento per rifornire al meglio gli ufficiali di frontiera in termini di equipaggiamento e personale”, ha detto. (Was)