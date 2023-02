Ucraina: Biden, la guerra rappresenta un test per tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina ha rappresentato un test per gli Stati Uniti e per tutto il mondo. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione. “Insieme ai nostri alleati, abbiamo fatto quello che sappiamo fare meglio: abbiamo guidato una coalizione globale, riunificando la Nato e sostenendo gli ucraini contro l’aggressione della Russia”, ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti “non sono mai stati così uniti” sul sostegno a Kiev, che continuerà “per tutto il tempo necessario”. (Was)