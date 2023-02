Cina: Biden, Usa cercano competizione, ma non un conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti cercano la competizione con la Cina, ma non un conflitto. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione. “Non mi scuserò di certo per aver rafforzato il nostro Paese, investendo in innovazione e nello sviluppo di industrie che plasmeranno il nostro futuro: l’obiettivo della Cina è di dominarci”, ha detto, aggiungendo che ad oggi gli Stati Uniti “sono nella posizione migliore di sempre per competere con la Cina”. (Was)