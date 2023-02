Usa-Cina: record scambi commerciali nel 2022, 690 miliardi di dollari nonostante tensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit commerciale degli Stati Uniti si è allargato del 12,2 per cento nel corso del 2022, in ragione soprattutto dell'aumento delle importazioni di auto e beni di consumo. Lo indicano i dati pubblicati ieri dal dipartimento del Commercio, che vedono il deficit commerciale salire a 67,4 miliardi di dollari a dicembre, in forte aumento rispetto ai 61 miliardi di dollari di novembre e in crescita del 10,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per tutto il 2022 il deficit commerciale si è attestato al livello record di 948,1 miliardi di dollari. A dicembre le importazioni sono cresciute dell'1,3 per cento su base mensile, mentre le esportazioni sono calate dello 0,9 per cento nello stesso periodo. La domanda globale di prodotti industriali e beni di consumo made in Usa è diminuita nell'ultimo mese del 2022, quando invece i cittadini statunitensi hanno aumentato l'acquisto di prodotti stranieri come smartphone e automobili. (segue) (Was)