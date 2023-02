Usa-Cina: Pentagono, Pechino ha rifiutato contatti dopo abbattimento pallone sonda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il discorso sullo Stato dell'Unione tenuto ieri al Congresso, il presidente Joe Biden ha fatto riferimento all'incidente del pallone sonda cinese, affermando che se la Cina minaccerà la sovranità statunitense, le autorità di Washington prenderanno tutti i provvedimenti necessari per proteggere il proprio Paese. La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha invece dichiarato nel corso di una conferenza stampa che i resti del pallone aerostatico abbattuto nel fine settimana dalla Cina "non appartengono agli Stati Uniti" e vanno dunque riconsegnati a Pechino. "Il governo cinese continuerà con risolutezza a difendere i propri legittimi diritti e interessi", ha affermato Mao in risposta alle dichiarazioni del portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, secondo cui Washington non ha alcuna intenzione di restituire a Pechino i resti del presunto "pallone-spia". (segue) (Was)