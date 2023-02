© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.La candidata civica alla presidenza di Regione Lombardia, Letizia Moratti, visita l'azienda Argisped.Via Bergamo, 55, Capriate/Bg (ore 8:30)La candidata civica alla presidenza di Regione Lombardia, Letizia Moratti, visita la Cdc San Donato di Osio SottoVia Donizetti, 6, Osio Sotto/Bg (ore 9)Spi Cgil Lombardia, Fnp Cisl e Uilp Uil presentano la seconda ricerca sugli anziani in Lombardia “Più fragili dopo la tempesta”. Presente anche il candidato alla presidenza di Regione Lombardia per il centrosinistra, Pierfrancesco Majorino.Casa della cultura, via Borgogna, 3 (ore 10)Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, compie un sopralluogo al cantiere delle paratie.Piazzale Sant’Agostino, Como (ore 10)Il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, visita il Cantiere MM4 in piazza Tricolore e in piazza San Babila.Il punto stampa sarà effettuato appena fuori dall’area di cantiere in Corso Europa. (ore 11)L’assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro con deleghe a moda e design Alessia Cappello partecipa alla conferenza stampa di presentazione della Milano Fashion Week Women' s collection.Palazzo Reale, sala conferenze, Piazza Duomo, 14 (ore 11:30)Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene a un incontro con CNAsede CNA Lario Brianza, Viale Innocenzo XI, 70 Como (ore 12)Conferenza stampa del candidato presidente per il centrosinistra a Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, con la candidata Carmela Rozza.Ostello Bello Grande, via Lepetit, 33 (ore 12:15)Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana visita la Como Innovation HouseVia Cavour, 2 Lomazzo /Co (ore 15)Presentazione del volume "Il libro dell'arte di mercatura" di Benedetto Cotrugli.Università Cattolica del Sacro Cuore, Aula Pio XI, Largo Gemelli, 1 (ore 15:30)La candidata civica alla presidenza di Regione Lombardia, Letizia Moratti, visita la fabbrica del gusto del progetto "Art aut"Via Alpini, 6, Bergamo (ore 16:30)Webinar “Sistemi per migliorare l'accesso alla scienza, alla tecnologia, all'innovazione e condivisione della conoscenza”.Università Statale, Sala di Rappresentanza del Rettorato, via Festa del Perdono, 7 (ore 17)Il leader di Azione Carlo Calenda incontra il candidato Carmine Pacente.Villa Ghirlanda Silva, via Giovanni Frova, 10 Cinisello Balsamo/Mi (ore 18:30)Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana interviene all'evento di chiusura della campagna elettorale di Lombardia Ideale Varese.Via Francesco Albani, 73 Varese (ore 19)Il candidato alla presidenza di Regione Lombardia per il centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, chiude la campagna elettorale per le elezioni regionali.Santeria, viale Toscana, 31 (ore 21) (Rem)