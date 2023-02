Pd: Bonaccini, se eletto prima battaglia sarà per salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- “La prima grande battaglia e campagna popolare, nel caso venissi eletto segretario, sarà una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare per introdurre il salario minimo legale, perché è vergognoso che i ragazzi lavorino a 3-4 euro l’ora”. A dirlo è stato il presidente della Regione Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Partito democratico, Stefano Bonaccini, in un’intervista a “Di Martedì” su La7. (Rin)