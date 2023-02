Usa: Biden, abbiamo dimostrato che repubblicani e democratici possono lavorare insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi due anni, gli Stati Uniti hanno dimostrato che democratici e repubblicani possono lavorare insieme. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione di fronte al Congresso. “Siamo in disaccordo su molti punti e ci sono state occasioni in cui i democratici hanno dovuto andare avanti da soli, ma in molte altre occasioni abbiamo lavorato insieme: per difendere l’Europa, per approvare una legge mai vista prima d’ora per lo sviluppo delle infrastrutture, per sostenere i nostri veterani”, ha detto, aggiungendo che “se è stato possibile lavorare insieme nel precedente Congresso, non vedo perché non si possa continuare a farlo ora”. Rivolgendosi al presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, prima di iniziare il discorso, Biden ha detto scherzosamente “non vorrei rovinarti la reputazione, ma non vedo l’ora di lavorare insieme”. (Was)