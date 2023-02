Usa: Biden, ho corso per costruire una economia che faccia il bene di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di essersi candidato alla Casa Bianca per “cambiare le cose, per fare in modo che tutti possano essere orgogliosi di quello che fanno”. Durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione, il presidente Usa ha affermato che “per decenni, la classe media nel nostro Paese è rimasta ai margini: troppe persone sono andate all’estero a cercare lavoro; troppe fabbriche sono state costrette a chiudere; città che un tempo erano fiorenti sono diventate l’ombra di quello che erano un tempo”, ha detto, aggiungendo che “lungo la strada, abbiamo perso anche il nostro orgoglio”. (Was)