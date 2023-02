Calcio: presidente Argentina, anche la Bolivia tra gli organizzatori dei mondiali 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha chiesto di aggiungere la Bolivia al gruppo di Paesi sudamericani candidati a organizzare i mondiali di calcio del 2030. Una auspicio pronunciato nelle ore in cui, a Buenos Aires, veniva formalizzata la candidatura di Uruguay, Argentina, Paraguay e Cile, per l'edizione che si terrà a cento anni dalla prima edizione di Montevideo. "La nostra nazionale argentina ha portato la Coppa del Mondo nel nostro continente, e sarebbe un'enorme gioia che, cento anni dopo, il Mondiale torni dove è iniziato tutto", ha scritto Fernandez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Questa candidatura è di tutto il continente. Per questo mi piacerebbe e propongo che questo fraterno Paese sia parte di questo sogno", ha aggiunto il presidente argentino. (segue) (Abu)