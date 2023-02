Calcio: presidente Argentina, anche la Bolivia tra gli organizzatori dei mondiali 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2018, quando si era iniziato a lavorare al progetto del mondiale sudamericano, l'allora presidente Evo Morales aveva fatto presente l'interesse di iscrivere anche la Bolivia, ma il dossier - insieme ad altri - è stato schiacciato dall'incedere della crisi politica. A novembre 2018, infatti, Morales si era dimesso da presidente per non esacerbare le proteste nate per presunti brogli consumati alle elezioni da lui vinte un mese prima. Dopo un mese di permanenza in Messico, Paese che concedeva a lui e ad altri membri del governo l'asilo politico, Morales si sarebbe trasferito in Argentina, rivendicando la vicinanza affettiva con la popolazione locale e consolidando il rapporto personale con lo stesso Fernandez. Sarebbe stato proprio il presidente argentino a riaccompagnare il "cocalero" in patria, dopo il ritorno al governo del Movimento per il socialismo (Mas). (segue) (Abu)