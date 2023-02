Calcio: presidente Argentina, anche la Bolivia tra gli organizzatori dei mondiali 2030 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi e le federazioni calcistiche di Uruguay, Argentina, Paraguay e Cile hanno lanciato oggi a Buenos Aires la candidatura ufficiale per ospitare i mondiali del 2030, anno in cui si celebra il centenario della prima Coppa del mondo, tenuta a Montevideo. "Siamo convinti che la Federazione internazionale di calcio (Fifa) senta l'obbligo di onorare la memoria di che ha organizzato il primo mondiale", ha detto il presidente della federazione sudamericana (Conmebol), Alejandro Rodriguez. L'Uruguay è stato anche il primo campione del Mondo, proprio grazie alla vittoria casalinga in finale (4-2), contro l'Argentina, oggi campione uscente. La "passione che ha il Sud America nel calcio, non ce l'ha nessuno", ha detto Dominguez, secondo cui, nella regione, questo sport si vive in "un altra maniera". Ne sarebbe prova, il "colore e l'animo" che i tifosi del subcontinente hanno infuso in tutte le partite del mondiale del Qatar. (segue) (Abu)