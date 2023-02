Colombia: ex ministro Difesa si candida a sindaco di Bogotà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma con l'arrivo di Petro alla presidenza della Colombia, a metà 2022, il dossier veniva inevitabilmente riaperto. Già dalla campagna elettorale, il capo dello Stato aveva detto che da eletto avrebbe aperto un tavolo tecnico per studiare il miglior rapporto costi-benefici. A novembre, Petro convocava il consorzio cinese per valutare la fattibilità tecnica e finanziaria di un nuovo progetto, almeno in parte sotterraneo. Per l'azienda si sarebbe trattato di cambio di rotta ad "alto rischio tecnico". La decisione del presidente di non finanziare un'opera che "deturpa il paesaggio" con "sperpero di soldi pubblici" si sarebbe da lì in avanti scontrata con la determinazione della sindaca, peraltro sua sodale politica. Un braccio di ferro reso rovente dalle parole del ministro dei Trasporti: "È semplice, se non si accettano le modifiche al tragitto, il governo non finanzierà gli altri progetti" per cui ha assunto impegni dino al 70 per cento dei costi. (Mec)