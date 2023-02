Colombia: docenti indigeni in protesta, bloccati gli ingressi al Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di manifestanti si è riunito nel pomeriggio dinanzi alla sede del Parlamento della Colombia, impedendo ai deputati - impegnati in una sessione straordinaria - di entrare o uscire dall'edificio. Si tratta, secondo quanto riferiscono i media locali, di docenti indigeni della regione meridionale del Cauca (sindacato dei lavoratori dell'educazione e istitutori del Cauca, Asoinca), giunti nella capitale per chiedere migliori condizioni salariali e sanitarie sul lavoro. Uno dei portavoce dei circa 600 manifestanti, scrive "Blu Radio", ha inoltre messo l'accento su un presunto caso di corruzione nella sanità pubblica. Alcuni esponenti del Patto storico, il partito di maggioranza del presidente Gustavo Petro, sono intervenuti per cercare di ridurre la protesta, ma i manifestanti, come dimostrano alcuni video che circolano in rete, attendono di parlare con alti funzionari del governo. (Mec)