Lazio 2023: Rocca, grazie a Berlusconi per sostegno, c'è bisogno di persone del fare

21 luglio 2021

- Un ringraziamento "a Silvio Berlusconi per il sostegno. Quando mi telefonò mi disse che non mi devo dimenticare di esser un uomo del fare. In questa Regione c'è bisogno di persone del fare che mi devono accompagnare in questa avventura. Mi auguro che Forza Italia possa essere una splendida realtà all'interno della giunta e del consiglio regionale, proprio per portare donne e uomini che vogliono contribuire a migliorare il volto di questa Regione". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, in collegamento telefonico nel corso dell'iniziativa elettorale di Forza Italia, a Roma. "Negli ultimi anni - ha detto ancora Rocca - sono stato a capo di una organizzazione a livello nazionale e internazionale ho capito che alle persone che hanno bisogno non si può rimandare al domani ma hanno bisogno di interventi subito. Alle persone che stanno in Turchia e Siria non si può dire di aspettare domani. E anche in questa Regione ha bisogno di risposte, bisogna dare risposte immediate e concrete", ha concluso Rocca. (Rer)