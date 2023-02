Lazio 2023: candidati pronti a chiusura campagna, fervono preparativi a comitati elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio i tre principali candidati alla presidenza della Regione Lazio si preparano alla chiusura della campagna elettorale, prima del voto del 12 e 13 febbraio. Oramai siamo agli sgoccioli e la volata finale - tra Francesco Rocca per il centrodestra, Alessio D'Amato per il centrosinistra e Donatella Bianchi per il M5s - è frenetica, condita quotidianamente da confronti, anche a distanza, in cui volano affondi, stoccate e accese polemiche. Urne aperte domenica 12 febbraio dalle 7 alle 23 e lunedì 13 febbraio dalle 7 alle 15 per eleggere il nuovo governatore e 50 consiglieri. Nelle cinque circoscrizioni elettorali, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Città metropolitana di Roma, la legge elettorale non prevede il ballottaggio, ma solo il primo turno e vince chi ottiene anche un solo voto in più. L’80 per cento dei seggi del Consiglio regionale è assegnato con il metodo proporzionale, alle liste circoscrizionali concorrenti (presenti in ognuna delle 5 province regionali), con l’applicazione di un premio di maggioranza del 20 per cento per le liste del governatore eletto. È ammesso il voto disgiunto, ovvero votare per una persona candidata a presidente e poi per una delle altre liste a essa non collegate, ed è prevista l’alternanza di genere, con la possibilità di esprimere fino a due preferenze, scegliendo tra un candidato e una candidata di una stessa lista. (segue) (Rer)