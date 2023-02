Lazio 2023: candidati pronti a chiusura campagna, fervono preparativi a comitati elettorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto fervono i preparativi. Il centrodestra per Francesco Rocca, in realtà, si è già riunita domenica scorsa a sostegno del suo candidato in un grande evento nel centrale Auditorium della Conciliazione a Roma. Alla manifestazione, molto sentita e partecipata, hanno preso parte tutti i candidati, i sostenitori, esponenti della società civile e della politica, nonché i leader regionali e nazionali della coalizione, tra cui il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega Matteo e il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Non è da escludere un ultimissimo evento di chiusura della campagna elettorale per il fine settimana, ancora non in programma. Il comitato di Rocca, seguirà lo spoglio delle schede elettorali al Salone delle Fontane, in zona Eur a Roma. D'Amato, invece, si gioca le ultime carte nella roccaforte della sinistra alla Garbatella. Insieme alle candidate e ai candidati della coalizione, ai leader regionali e dei principali partiti che lo sostengono e a una rappresentanza della società civile, sul palco ci saranno anche l'ex governatore Nicola Zingaretti e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Appuntamento, dunque, a piazza Sauli, Garbatella, alle 17 di venerdì 10 febbraio. Lo spoglio elettorale sarà seguito al Comitato di via Portonaccio, quartier generale del Pd. Diversa la scelta del M5s che preferisce chiudere la campagna elettorale per Donatella Bianchi in periferia e precisamente al Cinema Aquila al Pigneto. Lo spoglio delle schede elettorali sarà seguito nella sede del movimento di via Campo Marzio a Roma. (Rer)