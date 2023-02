Farnesina: Stefania Craxi (FI), solidarietà e vicinanza al ministro Tajani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- Al ministro Antonio Tajani "giungano tutta la solidarietà e la vicinanza, mia personale e della commissione Affari esteri e difesa del Senato, per le inaccettabili minacce ricevute. Il clima di odio che si sta alimentano nel Paese deve trovarci uniti nella condanna e determinati nella reazione per rafforzare gli argini della convivenza civile". Lo afferma in una nota Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a palazzo Madama. (Com)