Omicidio Ciatti: Bissoultanov condannato a 23 anni da corte d'assise di Roma

- La Corte di Assise di Roma ha condannato a 23 anni di carcere Rassoul Bissoultanov, per l'omicidio di Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandicci ucciso nella notte tra l’11 e il 12 agosto 2017 davanti ad una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. Il cittadino ceceno è latitante ed è già stato condannato in Spagna a 15 anni di Carcere. Questa mattina il pm Erminio Amelio al termine della sua requisitoria nell’aula bunker di Rebibbia aveva sollecitato la condanna all’ergastolo per omicidio volontario. (Rer)