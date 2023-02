Lombardia 2023: a Milano scendono in campo i big degli schieramenti, tra i temi unità, autonomia e sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dibattito locale si è inserita anche la critica venuta ieri dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha criticato il governo per la riduzione dei fondi destinati ai Comuni che hanno costretto Palazzo Marino a tagliare i centri estivi “Il governo ha fatto quel che poteva fare, in una situazione che non è facile: non avremmo potuto fare di più. Ho assicurato al sindaco Sala che farò il mio meglio per dare una mano”, ha detto meloni al termine di una visita in prefettura. “Esco con un certo livello di ottimismo – è stata òa risposta del Sindaco - la premier ha capito che non stiamo chiedendo la luna, ma una misura non estremamente gravosa per il Governo, in questo momento sarebbe veramente un peccato dovere tagliare i servizi essenziali per un tema che abbiamo di trasporto pubblico. Stiamo parlando di una cinquantina di milioni, questa è un po’ la richiesta. Alla prima possibilità secondo me sarà questione di un paio di mesi”. Un incontro, quello in prefettura, che ha avuto come tema la sicurezza per parlare, ha detto Meloni “di un'iniziativa che è partita da tre città importanti, Milano, Roma e Napoli, con una presenza a tappeto dei controlli” interforze “ che sta dando ottimi risultati: oltre 40 mila persone sono state controllate il 16 gennaio nelle rispettive stazioni, con anche identificazioni ed espulsioni di 115 stranieri irregolari. Non sono iniziative spot, abbiamo parlato ache con il sidnaco di Milano per dare continuità alla presenza di strutture che possano far vivere meglio i luoghi alle aree attorno alla stazione. Comincia un lavoro molto serio di recupero della presenza delle istituzioni”. (segue) (Rem)