Lombardia 2023: a Milano scendono in campo i big degli schieramenti, tra i temi unità, autonomia e sicurezza (4)

- “La novità positiva – ha spiegato Sala - è quella che si è già vista in stazione Centrale, nel senso che ci sono stati interventi negli ultimi venti giorni con 200 poliziotti dislocati magari momentaneamente ma per un servizio importante. Quindi c’è una buona sensibilità da questo punto di vista. Io continuo a insistere. Il primo intervento è stato fatto il 16 gennaio quello che io sto sollecitando è che bisogna andare avanti, quindi credo che le parole della premier vogliono dire che per un tre mesi mai andrà avanti con questi controlli continui che sono molto utili. C’è questa intenzione da un lato di portare avanti questa attività di presidio in un luogo critico come la stazione Centrale. Io sto chiedendo di mettete attenzione ai luoghi come corso Como, e Porta Nuova, va fatto con calma e tranquillità senza esibire nulla”. Nella giornata si sono però inseriti anche i temi nazionali, come il caso dell'anarchico Cospito, l'autonomia e l'ambiente. Sul primo da tutti i leader sono venuti i richiami alla fermezza: secondo la Premier “quando il primo provvedimento di questo governo è stato salvare il carcere ostativo, cioè uno degli strumenti più efficaci di lotta alla mafia, il messaggio che abbiamo dato, è che sicuramente la mafia non poteva trattare con noi. Come con noi non possono trattare gli anarchici e quelli che pensano di minacciarci, perché uno stato serio non indietreggia e fa rispettare le regole”. (segue) (Rem)