Calcio: presidente Argentina, anche la Bolivia tra gli organizzatori dei mondiali 2030 (4)

- La sede della kermesse, edizione 2030, verrà decisa nel 2024. Al momento, in lizza ci sono altre tre candidature: quelle congiunte di Spagna e Portogallo (con l'invito all'Ucraina), quella del Marocco, e l'inedita formula cui stanno lavorando Arabia Saudita, Egitto e Grecia. Dovesse vincere la candidatura di Ryad, sarebbe la prima volta che un mondiale di calcio verrà disputato in Paesi appartenenti a tre continenti diversi (Asia, Africa ed Europa). Si consolida invece sempre di più la tradizione di un torneo spalmato su più di un Paese, come dimostra l'assegnazione del mondiale 2026 a Stati Uniti, Messico e Canada. Dalla prossima edizione, inoltre, saranno 48 e non più 32 le squadre a partecipare alla fase finale. (Abu)