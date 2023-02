Cospito: Bonaccini, inaccettabili parole Donzelli-Delmastro ma non credo mandato Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- “E' inaccettabile che si siano permessi quei due esponenti di Fratelli d’Italia, Donzelli e Delmastro, di accostare il Partito democratico, tutti noi, a un cedimento su mafia e terrorismo. Non scherziamo". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Partito democratico, Stefano Bonaccini, in un’intervista a “Di Martedì” su La7. Il regime del 41-bis, per lo stesso presidente Bonaccini, è “uno strumento indispensabile per la lotta alle mafie e ai terroristi”, ha aggiunto il presidente Bonaccini, spiegando di non credere a “un mandato di Giorgia Meloni” per creare un caso. “Ma penso - ha concluso - a una scivolata pesante e grave di Donzelli e Delmastro, che meriterebbe le dimissioni. Anzi mi sarei aspettato che le dessero loro”. (Rin)