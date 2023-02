Colombia: ex ministro Difesa si candida a sindaco di Bogotà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro della Difesa della Colombia, il conservatore Diego Molano, ha presentato oggi la candidatura a sindaco di Bogotà, promettendo la realizzazione della linea 1 della metropolitana, tema centrale dell'attuale dibattito politico colombiano. "Ho preso la decisione di candidarmi alla guida del comune di Bogotà per difendere una volta di più i progressi della linea 1 della Metro", ha scritto l'ex ministro del governo di Ivan Duque, nella lettera aperta diffusa oggi sui media. Molano ha anche auspicato la celebrazione di un referendum tra i capitolini per decidere sul futuro della infrastruttura. "La nostra città sta cercando da decenni di dotarsi di un sistema d trasporto di massa di questo tipo, che non può essere frenato dai capricci del governante di turno che passa sopra la volontà degli abitanti", ha aggiunto l'ex ministro in polemica con il presidente della Colombia, Gustavo Petro. (segue) (Mec)