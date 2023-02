© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- LAZIO 2023- Incontro conclusivo della campagna elettorale del dott. Sandro Petrolati, candidato di Democrazia solidale (DEMOS) per le regionali del 12 e 13 febbraio. Presso la Sala Convegni di Città dell'Altra Economia, largo Dino Frisullo, a Roma (Ore 18)- Il candidato alla Presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa alla chiusura della campagna elettorale dei candidati Pd al Consiglio Regionale, Daniele Leodori e Emanuela Droghei. L'evento si svolge a Roma presso il Vinile in Via Giuseppe Libetta, 19 (Ore 18:30) (segue) (Rer)