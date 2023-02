Difesa: Usa si preparano ad inviare Himars alla Polonia per 10 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si stanno preparando ad inviare sistemi missilistici Himars alla Polonia, insieme alle relative munizioni e ad altri armamenti, per un valore complessivo di 10 miliardi di dollari. Lo hanno confermato in esclusiva a “Bloomberg” due funzionari rimasti anonimi, aggiungendo che il Congresso Usa è stato notificato in merito alla proposta sulla base del programma federale per la vendita di armamenti a Paesi stranieri. (Was)