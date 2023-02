Farnesina: Cirielli (Fd'I), minacce a Tajani dimostrano intollerabile clima odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Piena solidarietà e vicinanza al ministro Tajani. Le minacce contro un ministro della Repubblica sono inaccettabili, inqualificabili e vergognose. Il governo non si lascerà intimidire da questi violenti estremisti. Auspico una unanime condanna da parte di tutte le forze politiche”. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ed esponente di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, il cui auspicio è che "questi delinquenti vengano identificati e puniti in tempi brevi dalle competenti autorità giudiziarie”. Lo steso Cirielli ha parlato di "un intollerabile clima d’odio ideologico che la sinistra extraparlamentare, direttamente o indirettamente, continua a fomentare perché non riesce ad accettare la piena legittimazione di un governo di destra-centro, democraticamente eletto dal popolo”. (Rin)