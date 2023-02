Lombardia 2023: a Milano scendono in campo i big degli schieramenti, tra i temi unità, autonomia e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancano cinque giorni alle elezioni regionali in Lombardia e oggi è stata la giornata in cui a Milano si sono mossi i “Big” dei rispettivi schieramenti: il centrodestra, a sostegno del presidente uscente Attilio Fontana, ha schierato i leader dei rispettivi partiti, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. Il centrosinistra, con il Pd ancora impegnato con il congresso, ha visto oggi arrivare a Milano il capo politico del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Già da ieri in Lombardia a sostenere il candidato Pierfrancesco Majorino. Dal campo del centrodestra tutti i leader hanno dato le loro rassicurazioni: normale che ci siano dibattiti, ma “c’è un ottimo clima e una forte coesione” nella maggioranza, ha detto Giorgia Meloni. “Tenteranno ancora di dividerci, di presentare la sfida di domenica e lunedì come una competizione interna al centro-destra. Ma non ci riusciranno”, ha rimarcato Berlusconi (definito da Meloni “il miglior ministro degli esteri che l'Italia abbia mai avuto” il quale ha, a sua volta, ricambiato dicendo (“ho avuto Giorgia Meloni nel governo e mi sono affezionato a lei. È una persona di una capacità assoluta") mentre Salvini ha parlato di “Cento giorni di governo con alleati anzi con amici, amici perché Maurizio, Silvio e Giorgia sono amici non solo colleghi di lavoro”. (segue) (Rem)