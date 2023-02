Lombardia 2023: a Milano scendono in campo i big degli schieramenti, tra i temi unità, autonomia e sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel centrosinistra Conte ha fatto sentire il suo appoggio a Majorino dicendo che "sta interpretando bene il suo ruolo”, “sta procedendo sulla strada giusta”, ha detto commentando la lista di nomi che ieri l'europarlamentare dem ha presentato come persone che vorrebbe vicine in caso di vittoria, “nomi di personalità che sono per lo più espressione della società civile, di mondi dell'associazionismo civico e direi persone particolarmente qualificate", però, ha sottolineato l'ex premier, l'accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle "è stato possibile perché sono stati disponibili a confrontarsi con noi su temi concreti e senza schemi ideologici. Noi come Movimento non siamo disponibili ad abbassare la nostra asticella che è molto alta”. E, su un'eventuale giunta regionale di centrosinistra (in cui Majorino ha annunciato di intendere tenere per sé la delega alla sanità), ha risposto "adesso aspettiamo di votare e vincere e poi ci riconfronteremo intorno a un tavolo e ovviamente faremo sentire anche i nostri suggerimenti e le nostre ragioni”. (segue) (Rem)