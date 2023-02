Lombardia 2023: a Milano scendono in campo i big degli schieramenti, tra i temi unità, autonomia e sicurezza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Sulla seconda Berlusconi ha rimarcato che “siamo arrivati a definire l'autonomia dopo una mediazione che abbiamo fortemente voluto, una mediazione al rialzo, non al ribasso, perché quello che vogliamo è che tutti siano più garantiti". Sul tavolo anche il tema ambientale e, in particolare, gli inceneritori: Oggi andare a realizzare un inceneritore è una cosa del tutto superata, perché … diventa insostenibile anche dal punto di vista finanziario. Per quanto riguarda la Lombardia "siamo a favore di dismettere progressivamente, entro il 2030, gli impianti di incenerimento più vecchi. C’è un programma di dismissioni di quelli più vecchi e ovviamente di non consentire la costruzione di nuovi”. “Noi sconfiggeremo i professionisti del no a tutti i costi, quelli che non vogliono niente, non vogliono strade, termovalorizzatori, centrali nucleari e ponti. Noi vogliamo un Paese che viaggia veloce e sicuro”, è stata la replica di Salvini. (Rem)