Pd: Bonaccini, basta liti fra dirigenti, hanno stancato elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- "Non mi sono permesso di fare alcuna dichiarazione ma ho detto che se diventerò segretario chiederò una mano a Elly Schlein, Gianni Cuprlo e Paola De Micheli, se vorranno. Se dovesse prevalere qualcuno di loro, senza chiedere nulla, darò una mano”. Lo ha affermato il presidente della Regione Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Partito democratico, Stefano Bonaccini, in un’intervista a “Di Martedì” su La7. “Ho sofferto tanto in questi anni delle risse e delle liti tra i dirigenti del Partito democratico, che secondo me hanno stancato e allontanato tanti elettori”, ha aggiunto. (Rin)