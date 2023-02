Usa: dipartimento di Stato conferma la vendita di sistemi Himars alla Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha approvato la vendita di sistemi missilistici Himars alla Polonia per 10 miliardi di dollari. Il dipartimento di Stato Usa ha confermato in una nota le indiscrezioni di stampa uscite nelle ultime ore, precisando di avere notificaro al Congresso la possibile vendita a Varsavia di 18 lanciamissili Himars, con le relative attrezzature. “La proposta consentirà di rafforzare la sicurezza di un alleato fondamentale all’interno della Nato, fonte di stabilità politica e progresso economico a livello europeo: una misura che andrà a beneficio anche della politica estera e della sicurezza nazionale degli Stati Uniti”, si legge nella nota. (Was)