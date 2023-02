Serbia: presidente Vucic, conversazione aperta e amichevole con inviato Ue Lajcak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha scritto su Instagram di aver avuto una "conversazione aperta e amichevole" con il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Serbia e Kosovo, Miroslav Lajcak, arrivato ieri nel pomeriggio a Belgrado. Prima dell'incontro, lo stesso Vucic ha pubblicato un video messaggio sempre su Instagram, in cui ha affermato che "continuerà a difendere la Serbia" e che l'Occidente "può sognare" il riconoscimento reciproco tra Belgrado e Pristina. Lajcak è arrivato a Belgrado proprio da Pristina, dove ha discusso del processo di normalizzazione delle relazioni con il premier del Kosovo, Albin Kurti. Kurti dopo l'incontro con il rappresentante europeo ha affermato che Pristina "accetta il piano europeo per la normalizzazione delle relazioni con Belgrado", il quale è "una buona base per ulteriori discussioni e progressi", ha sottolineato il premier kosovaro. (Seb)