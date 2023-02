Kosovo-Serbia: Lajcak, lieto che Pristina abbia accettato piano europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono lieto che il Kosovo abbia accettato in linea di principio il piano europeo di normalizzazione nelle relazioni con Belgrado. Lo ha detto il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Serbia e Kosovo, Miroslav Lajcak. "Sono lieto che il Kosovo abbia accettato in linea di principio la proposta dell'Ue. Continueremo i nostri colloqui in una riunione ad alto livello", ha scritto lo stesso Lajcak su Twitter. L'alto funzionario ha aggiunto che ieri a Pristina e poi a Belgrado ha parlato con il primo ministro del Kosovo Albin Kurti, il consigliere politico del vice primo ministro del Kosovo, Besnik Bislimi, con il presidente serbo Aleksandar Vucic e il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic. Dopo l'incontro con Lajcak, il premier kosovaro Kurti ha affermato che Pristina "accetta il piano dell'Ue di normalizzazione delle relazioni con Belgrado". "E' una buona base per ulteriori discussioni e progressi", ha aggiunto Kurti, il quale ha affermato che durante i colloqui a Bruxelles, "farà alcune domande" sulla proposta. Il presidente serbo Vucic ha scritto invece su Instagram di aver avuto con il rappresentante europeo una "conversazione aperta e amichevole". (Seb)