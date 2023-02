Governo: Casellati, stabilità migliora rapporto con Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avuto 69 governi. Bisogna conciliare la stabilità e il rapporto con le Regioni. Lo ha detto il ministro delle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso della kermesse di Forza Italia, a Roma. Occorre aumentare "il coinvolgimento dei cittadini nel voto - ha aggiunto -. Votare per qualcuno e poi trovare un governo diverso, ha portato ad astensionismo che non vogliamo più - ha aggiunto -, perché vedevano che il loro voto non serviva a nulla. La stabilità riporterà i cittadini a votare. E da questo ci sarà un dialogo migliore con Regioni", ha concluso Casellati.(Rer)