Venezia: Lega-Lv, non è Gardaland, cittadini veneti non dovranno pagare ticket

- "Chiediamo per tutti i veneti non sia previsto un ticket, una tassa d'ingresso, una foto, un essere schedati da parte di un ente senza alcun motivo. Venezia non è Gardaland. La scelta di far pagare un ulteriore obolo non risolve i problemi della città lagunare". Ad affermarlo sono stati Gabriele Michieletto e Roberta Vianello, consiglieri dell'intergruppo Lega-Lv in Consiglio regionale del Veneto, che oggi hanno visto approvata la propria risoluzione sul ticket d'ingresso. "Probabilmente - aggiungono - l'amministrazione comunale di Venezia, che ha procrastinato ancora la decisione sul ticket d'ingresso, è giunta a conclusione di aver prodotto un provvedimento assolutamente lacunoso sotto molti punti di vista. E' importante che l'amministrazione comunale, si sia presa del tempo per rivedere il provvedimento. Ribadiamo ancora una volta che i veneti non dovranno pagare il ticket d'ingresso anche in presenza di quel turismo definito mordi e fuggi", hanno poi concluso. (Rev)