- La regione Lazio "è la Regione più tassata d'Italia. Ci hanno insegnato che la tassa è il corrispettivo di un servizio, ma qui i trasporti non funzionano, le strade non ci sono. È possibile che in una Capitale si debba avere paura di andare per strada per non incontrare un cinghiale". Lo ha detto il ministro delle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso della kermesse di Forza Italia, a Roma.(Rer)