Turchia: Tajani, situazione drammatica, oggi secondo gruppo di aiuti

- Il terremoto in Turchia e Siria ha prodotto "una situazione drammatica, perché ci sono migliaia e migliaia di morti. Una tragedia immane che ha colpito due Paesi, uno che esce da undici anni di guerra civile. C'è grande solidarietà da parte di tutti". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della kermesse di Forza Italia, a Roma. "L'unità di crisi della Farnesina - ha spiegato il ministro - è all'opera 24 ore su 24". "Ho parlato con il capo della Protezione civile Curcio. Sono partite altre persone con materiale. Dopo il primo gruppo, oggi pomeriggio è partito il secondo, ha continuato Tajani. "Sono in contatto anche con il nostro comitato d'affari in Siria. Ho parlato ieri con il nunzio apostolico in Siria. Stiamo lavorando con gruppi privati che hanno chiesto il sostegno del ministero degli Esteri per inviare materiale sanitario in Siria. La mezzaluna Rossa ha accettato la richiesta del gruppo privato, che è il San Donato, dell'ospedale San Raffaele di Milano, e adesso troveremo il modo di trovare materiale. Non ci sono richieste ufficiali da parte della Siria, ma noi faremo di tutto per facilitare l'invio di materiale da parte del gruppo privato", ha concluso Tajani. (Rer)