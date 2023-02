Lavoro: Lollobrigida, bravi inquirenti e Carabinieri per operazione contro caporalato a Foggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni agli inquirenti, ai Carabinieri dell’Arma territoriale e della Tutela del lavoro di Foggia per l’operazione di oggi che ha smantellato con 13 misure cautelari quello che, stando a quanto emerge dalle indagini, si presentava come un articolato sistema di caporalato nei campi agricoli della provincia pugliese". Lo afferma il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, secondo cui il caporalato "è un fenomeno grave e sempre più frequente quello del capolarato, che ho immediatamente denunciato firmando un provvedimento subito dopo il mio insediamento al ministero. Il nostro impegno per combattere lo sfruttamento dei lavoratori nel settore agricolo è una priorità, e il nostro compito è quello di assicurare ogni giorno condizioni di lavoro idonee". Con il Governo Meloni "stiamo lavorando per garantire sempre più personale delle Forze dell’ordine anche in questi ambiti", conclude il ministro. (Com)