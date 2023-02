Farnesina: Cattaneo (FI), solidarietà e vicinanza al ministro Tajani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome mio e di tutto il gruppo di Forza Italia alla Camera esprimo solidarietà e vicinanza al ministro Tajani per la lettera con gravissime minacce di cui è stato destinatario". Lo ha affermato Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, che parla di "un episodio inaccettabile da condannare senza se e senza ma. Purtroppo, stiamo vivendo un clima molto pericoloso, con una spirale d'odio e violenza allarmante. Sono certo che Antonio non si farà intimidire e continuerà a lavorare per il bene del Paese con la passione e la determinazione che da sempre lo contraddistinguono". (Rin)