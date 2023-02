Farnesina: Bernini, solidarietà a Tajani, minacce non ci fanno paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- "Piena vicinanza e solidarietà al ministro degli Esteri Antonio Tajani per la lettera minatoria di cui è stato destinatario. Le minacce non ci fanno paura, e ci infondono ancora più determinazione nell'onorare l'impegno assunto con gli italiani di riformare e far crescere il nostro Paese". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini. (Rin)