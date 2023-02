Pd: dopo voto 20 mila iscritti Bonaccini al 48,8 per cento, Schlein al 36,9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione nazionale per il Congresso rende noti i primi dati ufficiali provenienti dalle commissioni provinciali sui candidati segretario. Alla data del 6 febbraio, hanno già espresso il loro voto 20.184 iscritti. Questi i risultati: Stefano Bonaccini ha raccolto 9.808 voti, pari al 48,8 per cento; Elly Schlein 7.424 voti, pari al 36,94 per cento; Gianni Cuperlo ha totalizzato 1.690 voti, pari all'8,41 per cento, mentre Paola De Micheli si ferma a 1.176 voti, pari al 5,85 per cento. "Dai dati congressuali - si legge in una nota - si conferma ogni giorno che Il Partito Democratico è l'unico partito non personale. Con le Convenzioni dei circoli, centinaia di migliaia di iscritti e iscritte partecipano a una discussione democratica sulle piattaforme politico-programmatiche delle candidate e dei candidati e sui problemi reali del Paese. Successivamente, con le Primarie aperte, tutti saranno coinvolti nella scelta della leadership e degli organismi dirigenti". Per questo “ringraziamo i dirigenti del territorio e i militanti che in queste ore stanno lavorando con grande generosità e impegno per i congressi nei circoli e per organizzare la più ampia partecipazione degli elettori", conclude la nota. (Com)