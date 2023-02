© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgo la mia piena e totale solidarietà e vicinanza all'amico e collega ministro Antonio Tajani per le minacce di morte ricevute, minacce che inquietano, come il clima che in queste ultime settimane si sta inasprendo tra attentati e incidenti". Lo dichiara Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, secondo cui "vanno abbassati i toni e stemperate le polemiche".(Rin)