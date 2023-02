Roma: Fondazione Enpaia, nessuna agevolazione su vendita casa a Diacetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Enpaia, in merito a quanto emerso sull'acquisto di una abitazione da parte di Roberto Diacetti - nell'ambito delle vicende riportate a mezzo stampa e che riferiscono di presunte agevolazioni nell'acquisto di immobili a prezzo calibrato - in una nota precisa che "il dottor Diacetti nel mese di luglio del 2019 ha chiesto in locazione un immobile a uso abitativo per sopraggiunte esigenze personali" e "la locazione è stata istruita dalla Direzione immobiliare e autorizzata dal presidente senza alcuna interferenza del Direttore generale". La Fondazione Enpaia inoltre chiarisce che "il canone mensile di locazione complessivo, pari a euro 2.855, è in linea con i canoni praticati a tutti i conduttori senza alcuna agevolazione, considera la prevista maggiorazione del canone unitario applicato dalla Fondazione in considerazione del coefficiente di piano ed è stato sempre corrisposto regolarmente" (segue) (Com)