Roma: Fondazione Enpaia, nessuna agevolazione su vendita casa a Diacetti (3)

- La nota chiarisce anche che "Diacetti non ha mai partecipato alla discussione e alle approvazione delle diverse delibere concernenti la dismissione degli immobili e il Cda ha dato al presidente e alla Direzione immobiliare il mandato di eseguirle; pertanto è totalmente infondato e surrettizio parlare di conflitto di interessi" e che lo stesso "Diacetti ha ottenuto uno sconto del 20 per cento all’atto dell’acquisto in funzione dei due anni di locazione". Inoltre, fanno notare da Enpaia, "il prezzo di vendita dell’immobile di via Gramsci stabilito in 5.080 euro per mq (ricompreso nella forchetta valori Omi secondo semestre 2020 stabilita tra 4.500 e 6.400 euro per mq) è assolutamente in linea con i prezzi di mercato" e "si fa presente inoltre che il Diacetti è stato nominato all’unanimità nel novembre 2018 ed è stato confermato sempre all’unanimità e con un plauso per i risultati conseguiti nel luglio 2021 da un Cda composto da 15 componenti di cui 14 espressione dei datori di lavori e dei sindacati del mondo agricolo e uno designato dal ministro del Lavoro, all’epoca Poletti". (segue) (Com)