Roma: Fondazione Enpaia, nessuna agevolazione su vendita casa a Diacetti (4)

- Secondo la Fondazione Enpaia infine è necessario "sottolineare che la fondazione nell’ultimo quadriennio ha ottenuto significativi risultati economici e organizzativi. In estrema sintesi: ha chiuso il bilancio 2020 con 15 milioni di utile, il bilancio 2021 con 18 milioni di utile e il bilancio 2022, il migliore della sua storia, con oltre 38 milioni di utile e il rendimento del patrimonio dell’Ente è passato dal 2,3 per cento del 2018 al 4,88 per cento del 2021". Accanto a questo si rileva che "nel quadriennio 2019/2022 la Fondazione Enpaia con le dismissioni immobiliari ha realizzato complessivamente 46,6 milioni di euro di plusvalenze" e che "è in corso di svolgimento un beauty contest per la vendita massiva di tutti gli immobili invenduti nelle precedenti dismissioni". In conclusione la Fondazione Enpaia "auspica di non essere ulteriormente chiamata in causa e lesa da una campagna stampa che poggia su insinuazioni e dietrologie che sono contraddette da comportamenti e atti conformi alle norme di legge e ai regolamenti interni" e ribadisce "continuerà ad avere un atteggiamento di totale trasparenza nei confronti degli organi di stampa ma al contempo valuterà caso per caso se ricorrere alle vie giudiziarie a tutela della propria immagine e reputazione". (Com)